Prasówka 24.12.2023 z całego tygodnia w Wodzisławiu Śląskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Urocze życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023 - wyślij dziś, nim zasiądziesz przy stole wigilijnym. Duży wybór - są darmowe! Urocze życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023 - warto je dziś wysłać najbliższym! Wszak dziś Wigilia! W naszym artykule publikujemy kilkadziesiąt propozycji życzeń - tych pisanych wierszykiem, poważnych, śmiesznych czy religijnych. Daj znać swoim bliskim, że o nich pamiętasz! 📢 Komunikat przed świętami! Sklepy wycofały te produkt z półek. Biedronka, Lidl, Carrefour informują: niebezpieczne dla zdrowia. Sprawdź liste Komunikat przed świętami! Sklepy wycofały te produkt z półek. Tuż przed świętami, w czwartek 21 grudnia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowy komunikat, ws. kolejnego już produktu wycofanego ze sklepów - tym razem chodzi o żmiód! Mamy dla was LISTĘ potencjalnie niebezpiecznych produktów, które SANEPID wycofał ze sklepów przed świętami. Te produkty jeszcze do niedawna były do kupienia w sklepach m.in. Biedronce, Lidlu czy Carrefourze. Spożycie tych produktów w skrajnych przypadkach może skończyć się w szpitalu lub nawet śmiercią!

📢 Moda na ulicach - STYLÓWKI, które przykuwają wzrok! Zobacz, co noszą mieszkańcy woj. śląskiego i nie tylko STYLÓWKI, które wprawią w SZOK! Przez miasto idzie pani w sukience z drobnej siateczki spod której widać bieliznę, krótka spódniczka na mrozie, kultowe już skarpety w sandałach, przezroczyste legginsy a pod nimi stringi... - to tylko niektóre z przykładów tych najbardziej oryginalnych - które niejednokrotnie wywołały konsternację u przechodniów! Te zaskakujące "stylówki" sfotografowano m.in. na ulicach miast w woj. śląskim i nie tylko.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wycofane leki z aptek! Sprawdź listę na grudzień 2023: przeciwbólowe, na erekcję, dla gardła. Czy masz je w swojej apteczce? We wtorek 19 grudnia 2023 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował kolejny już komunikat o nowym leku wycofanym z obrotu - tym razem jest to lek na zaburzenie erekcji. Jest to już kolejny komunikat opublikowany w przeciągu ostatnich kilku tygodni przez GIF! Które dokładnie leki zostały jeszcze wycofane? Zobacz LISTĘ GRUDZIEŃ 2023.

📢 Niełatwa spowiedź przed Bożym Narodzeniem? Grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia. Co zrobi ksiądz, gdy je usłyszy? ŚWIĘTA. Spowiedź przed Bożym Narodzeniem? Wiele osób chodzi do spowiedzi szczególnie przed świętami Jednak odpuszczenie grzechów przez księdza nie zawsze jest możliwe, nawet gdy wierny żałuje i chce zadośćuczynić. Zobaczcie, z czego żaden zwykły ksiądz nie będzie mógł was rozgrzeszyć! 📢 Wisła ma nową atrakcję turystyczną - właśnie ją otwarto! To skansen „U początków Wisły” za blisko 20 mln złotych. Zobacz ZDJĘCIA ŚLĄSKIE. W Wiśle otwarto w środę 20 grudnia nową turystyczną atrakcję - a mianowicie Habsburską Osadę Gospodarcza „U początków Wisły”. Skansen przybliża historię gospodarczą miasteczka na tle dziejów Księstwa Cieszyńskiego w początkach XX w. Zdaniem Tadeusza Papierzyńskiego z wiślańskiego magistratu będzie to miejsce, które da kolejny impuls do rozwoju turystyki.

📢 Szykują się zmiany w rozkładzie jazdy Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej. Część z nich zostanie wprowadzona na stałe Spore zmiany czeka od stycznia rozkład Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej. Zmiany pojawią się również w okresie świątecznym. Pasażerowie powinni zapoznać się z nimi zanim wybiorą się w trasę. 📢 Czerwone niebo o poranku nad woj. śląskim - cudowne zjawisko uchwycili internauci. Zobacz ZDJĘCIA Cudowne zjawisko! To nie fotomontaż ani wynik zastosowania jakichś wymyślnych filtrów - tak wyglądało dziś, we wtorek 19 grudnia niebo nad m.in. Ujsołami pod Żywcem, w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Gliwicach, Bytomiu, Rybniku czy w Częstochowie! Ten wschód słońca należał do wyjątkowych! Poranek dosłownie zapierał dech w piersiach. Niebo "zapłonęło" i stało się czerwone. Takie widoki można oglądać w nieskończoność. Zobaczcie sami!

📢 Zobacz jak 10 lat temu wybierano najpiękniejszą mieszkankę Śląska i Zagłębia! Wygrała wtedy piękna Klaudia z Będzina - zobacz te zdjęcia Archiwalne zdjęcia. Najpiękniejsza w regionie - tak kiedyś wyglądały konkursy piękności! 10 lat temu w domu kultury w Szopienicach odbył się wielki finał wyborów Miss Śląska i Zagłębia 2013. Impreza wówczas po raz pierwszy zagościła w Katowicach. O tytuł najpiękniejszej rywalizowało 40 kandydatek. Zobacz archiwalne zdjęcia sprzed dekady!

📢 Zaginął mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego! Policja prosi o pomoc Wodzisławscy policjanci poszukują 40-letniego mieszkańca Wodzisławia Śląskiego. 📢 Starszy mężczyzna w klapkach i bez kurtki stał na przystanku w Wodzisławiu Śląskim. Z pomocą ruszył policjant WODZISŁAW ŚLĄSKI. Nie wiadomo, jak skończyłaby się ta historia, gdyby nie błyskawiczna reakcja policjanta. Mundurowy akurat kontrolował pracujące na nocnej zmianie patrole. Kiedy wracał już do komendy, w rejonie przystanku autobusowego zauważył starszego mężczyznę, który był w klapkach, bez kurtki i wyglądał na zagubionego. Dzięki czujności oficera, wyziębiony senior trafił pod opiekę rodziny. 📢 Policjant z Wodzisławia Śląskiego pomógł wychłodzonemu seniorowi - 86-latek wyszedł na spacer w klapkach i bez okrycia wierzchniego Policjant z Wodzisławia Śląskiego pracujący w Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą wracał do komendy po kontroli pracujących na nocnej zmianie patroli. W okolicach przystanku autobusowego zauważył starszego mężczyznę. - Mężczyzna nie miał okrycia wierzchniego i sprawiał wrażenie zdezorientowanego – przekazuje wodzisławska komenda.

