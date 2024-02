Prasówka ze stycznia 2024. Sprawdź, co działo się w Wodzisławiu Śląskim. Czy jesteś na bieżąco?

Zaskoczyli ich na mieście! W roku 2023 samochody google przez kilka miesięcy jeździły po poszczególnych miastach w woj. śląskim. Sfotografowały setki, jak nie tysiące ulic! Wszystko to z myślą o nowej aktualizacji popularnego Google Street View. Kogo zaskoczyły i uwieczniły w naszym regionie?

KOMUNIKAT. W dniach od 29 stycznia - 2 lutego 2024 r. będą planowane przerwy w dostawie prądu w woj. śląskim! Nawet do 9. godzin! Tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii w jednej z miejscowości w regionie, w wielu będzie ona wynosić 5-8 godzin. Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin!

Wyglądały SZAŁOWO! Publikujemy 3. część galerii, z zebranymi zdjęciami NAJPIĘKNIEJSZYCH pań, które w roku 2023 bawiły się w klubach w woj. śląskim. Zdjęcia pochodzą z dyskotek m.in. w Częstochowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Gliwicach, Lublińcu, Rybniku, Siemianowicach...

MSZANA. Od 2020 roku w Mszanie działa unikatowe na skalę całego regionu miejsce postoju pojazdów turystycznych. Znajduje się kilometr od zjazdu z autostrady A1, przy zacisznej ulicy Tuskera. Prowadzą do niego specjalne oznakowania. Co istotne, kamper park zbudowała gmina i jest darmowy dla użytkowników. To skuteczna forma promocji Mszany w Europie.