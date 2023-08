Prasówka z całego tygodnia 20.08.2023 w Wodzisławiu Śląskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 20.08.2023. 13.08 - 19.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

NIERUCHOMOŚCI. Planujesz przeprowadzkę na wieś w woj. śląskim? Marzy ci się domek blisko lasu, z dala od smogu z pięknym widokiem z okna i sporą działką? Zebraliśmy 10 NAJTAŃSZYCH ofert takich nieruchomości z terenu woj. śląskiego. Jak się okazuje, najtańsze domy z działką są już za ok. 55 tys. złotych! Część do zamieszkania, inne do remontu. Piękna okolica i spora działka rekompensuje sporo pracy, jakie z pewnością trzeba niejednokrotnie włożyć w konieczny remont! Zobaczcie te oferty.

Balaton w Wodzisławiu Śląskim już otwarty! Lepszego otwarcia zmodernizowanego Ośrodka rekreacyjnego Balaton nie można było sobie wymarzyć. Wtorek (15 sierpnia), był bowiem jednym z najcieplejszych dni roku. Tysiące mieszkańców powiatu wodzisławskiego oraz sąsiednich miejscowości poszukało ochłody na terenie nowo otwartego kąpieliska. Plaża była wypełniona do ostatniego miejsca. Jakie atrakcje zafundowało miasto plażowiczom?