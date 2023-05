Tajemnice Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śl. Czy wiecie, że to najstarsza budowla klasycystyczna w Polsce. Zobaczcie ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

To najstarsza, klasycystyczna budowla w Polsce. Dziś w Pałacu Dietrichsteinów znajduje się Muzeum w Wodzisławiu Śląskim. To w tym miejscu można zobaczyć wystawy dotyczące historii ziemi wodzisławskiej i miasta, sale ekspozycji czasowych oraz interaktywną SOWA, czyli Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. W obiekcie znajdują się również przestrzenie do organizacji spotkań, wydarzeń i koncertów. Dlatego warto poznać dzieje pałacu oraz rodu Dietrichsteinów, któremu budowla zawdzięcza nazwę. Jednym ze stałych elementów Muzeum w Wodzisławiu Śląskim jest wystawa poświęcona tej właśnie tematyce.