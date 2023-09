Prasówka z sierpnia 2023. Sprawdź, co działo się w Wodzisławiu Śląskim. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Wodzisławia Śląskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wodzisławskimi ulicami przeszedł MARSZ RÓWNOŚCI 2023 - oto zdjęcia. Tegorocznym hasłem było: "Każdy Inny, Wszyscy Równi"”?

Przegląd sierpnia 2023 w Wodzisławiu Śląskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wodzisławskimi ulicami przeszedł MARSZ RÓWNOŚCI 2023 - oto zdjęcia. Tegorocznym hasłem było: "Każdy Inny, Wszyscy Równi" Wodzisławski Marsz Równości 2023 przeszedł przez miasto w sobotę 26 sierpnia - wzięło w nim udział ponad 100 osób. Uczestnicy marszu zgromadzili się na wodzisławskim rynku, by kolejno wyruszyć w rundę wokół centrum miasta. Wydarzenie przyciągnęło także swoich przeciwników. 📢 Wypadek busa na A1 w Turzy Śląskiej. Dwie ranne kobiety trafiły do szpitala. Co się zdarzyło, że kierowca nie opanował samochodu? ZDJĘCIA Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku busa na autostradzie A1 na granicy Łazisk z Turzą Śląską. Do zdarzenia doszło we wtorek, 29 sierpnia, po południu. Policja ustaliła, że kierujący nie dostosował prędkości do trudnych warunków atmosferycznych. Jako pierwsi na miejsce zdarzenia dojechali strażacy z OSP KSRG Łaziska, którzy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym. Busem podróżowało pięć osób.

📢 Pod Wodzisławiem Śląskim spłonęło luksusowe porsche za 150 tysięcy zł. Ogień gasiły trzy zastępy. Co było przyczyną? Pow. wodzisławski. Niecodzienny widok w Bluszczowie. Na ul. Głównej spłonął samochód marki porsche, model cayman. Pożar gasiły trzy zastępy strażaków, straty oszacowano aż na 150 tys. zł. Co mogło być powodem tej sytuacji?

Prasówka wrzesień Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Wodzisławia Śląskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piknik służb mundurowych w Wodzisławiu Śl. Imprezie patronował minister Michał Woś. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi ZDJĘCIA Pokazy służb mundurowych, koncert zespołu Arka Noego, zjeżdżalnie, karuzele, animacje dla najmłodszych – to tylko niektóre atrakcje niedzielnego (27 sierpnia) „Wielkiego finału wakacji. Z nami bezpiecznie” na boisku i parkingu Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, pod patronatem ministra sprawiedliwości Michała Wosia. Największą frajdę miały dzieciaki, które mogły usiąść za sterami śmigłowca Lasów Państwowych – takie statki powietrzne służą m.in. do gaszenia pożarów.

📢 Festiwal Stowarzyszeń na rydułtowskim rynku. Organizacje pokazało, co robią na co dzień. Sprawdźcie, czym mogą się poszczycić ZDJĘCIA Dni Rydułtów zgromadziły tłumy mieszkańców i gości. Spośród wielu ciekawych wydarzeń na szczególną uwagę zasłużył sobie Festiwal Stowarzyszeń. W niedzielę (27 sierpnia), rynek stał się miejscem animacji i warsztatów, zabaw sportowych i kiermaszu książek. Wystąpiły zespoły FLAME, Chór Cecylia, Nasza Klika, Bebiki. 📢 Oto NAJLEPSI ginekolodzy w woj. śląskim! Poznaj 20 wyróżnionych lekarzy, którzy zdobyli najwięcej głosów. Już wkrótce HIPOKRATES 2023 MEDYCYNA. Od lekarza prowadzącego oczekujemy, by był cierpliwy, sympatyczny, pełny empatii i kultury osobistej. Tacy właśnie ginekolodzy zdobyli najwięcej głosów w ubiegłorocznym plebiscycie medycznym Hipokrates, jednym z największych tego typu rankingów w kraju. Zobaczcie, u kogo warto prowadzić ciąże lub do kogo zgłosić się w przypadku kobiecych dolegliwości. Oto 20 najlepszych ginekologów w woj. śląskim, wybranych głosami pacjentek! Wkrótce startuje HIPOKRATES 2023 - kolejna edycja tego prestiżowego konkursu.

📢 Wodzisław Śląski RANKING 2023 najlepszych podstawówek. W tych publicznych szkołach, wodzisławscy uczniowie napisali świetnie egzamin! Wodzisław Śląski RANKING 2023 najlepszych podstawówek! Która placówka publiczna wygrała? Jeżeli jesteście tego ciekawi, to koniecznie sprawdźcie naszą galerię. Porównaliśmy wyniki osiągane przez uczniów na egzaminie ósmoklasisty i na tej podstawie stworzyliśmy zestawienie najlepszych podstawówek w regionie. Sprawdźcie, które szkoły są na podium. 📢 Rajd rowerowy z okazji 30. Dni Rydułtów. Uczestnicy wspólnie poznawali zakątki miasta. Na końcu były dyplomy od burmistrza ZDJĘCIA Stowarzyszenie Klub Przyjaciół NOWSI w Radoszowach zorganizowało kolejny rajd rowerowy w ramach Dni Rydułtów. Miasto świętuje już po raz 30. 35 cyklistów zgromadziło się na terenie Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, następnie cała grupa pojechała na rynek. Tam nastąpił start na trasę Kolarskiego Rajdu Burmistrza „Poznaj miasto i okolice”.

📢 Darmowe koncerty gwiazd na Śląsku! Co na WEEKEND 25 - 27 sierpnia? Zaplanowane koncerty, dożynki i dni miasta. Pectus, B.R.O, Enej ROZRYWKA. Poznaj darmowe imprezy w woj. śląskim 25-27 sierpnia! Szukasz planów na najbliższy czas? To ostatni dzwonek na skorzystanie z tegorocznych wakacji. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę imprez i wydarzeń, które odbywają się w Śląskiem. Wiele popularnych artystów w jednym miejscu! Najlepszą informacją jest to, że wszystkie z nich są całkowicie ZA DARMO! Zaplanuj swój czas nie wydając ani złotówki. Ostatni weekend wakacji należy do Ciebie! 📢 14. Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego Czuwaj w Ustroniu-Lipowcu. W 60. rocznicę Akcji Klimczok. Gospodarzem Wodzisław Śląski ZDJĘCIA W Stanicy Obozowej Lipowiec Hufca Ziemi Wodzisławskiej, w Ustroniu-Lipowcu spotkało się kilkuset druhów – od najmłodszych po nestorów spod znaku krzyża z lilijką. W sobotę (26 sierpnia), okazją ku temu był 14. zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego Czuwaj oraz 60. rocznica rozpoczęcia Harcerskiej Akcji Klimczok, organizowanej od początku lat 60. ubiegłego wieku w formie obozów letnich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim.

📢 10-letnia Lilka z Wodzisławia Śląskiego ma nadzieję, że wkrótce samodzielnie będzie wychodziła z domu. Trwa zbiórka na zakup windy Dobrzy ludzie robią wszystko, by 10-letnia Lilka z Wodzisławia Śląskiego wreszcie mogła samodzielnie korzystać z podwórka przed swoim domem. Dziś jest to właściwie niemożliwe, gdyż niepełnosprawna dziewczynka zdana jest na swojego tatę, przy pomocy którego wychodzi na zewnątrz. Samodzielność umożliwi jej specjalna winda, której koszt sięga aż 60 tys. zł. W pomoc włączyła się wodzisławska Akcja Rowerowa, dzięki której dom zostanie przystosowany do jej montażu. Wciąż jednak trwa zbiórka na zakup urządzenia.

📢 Runmageddon Kids na początek 30. Dni Rydułtów. Dzieci i młodzież na trudnej trasie z przeszkodami. Zobaczcie, jak sobie poradzili ZDJĘCIA 150 młodych uczestników wystartowało, w piątek (25 sierpnia) w drugiej edycji Runmageddon Kids. Wydarzenie odbyło się w ramach 30. jubileuszowych Dni Rydułtów. Dzielni sportowcy zmierzyli się w czterech kategoriach wiekowych – 4-6, 7-9, 10-13, 14-16 lat. Na trasie było rozstawionych 10 przeszkód runmageddonowych oraz należało poradzić sobie z naturalnymi utrudnieniami: piaskiem, wodą.

📢 Ruszają 30. Dni Rydułtów. Wydarzenie potrwa aż trzy dni. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych przygotowano mnóstwo atrakcji Dni Rydułtów nadchodzą! Potrwają aż trzy dni. Już w piątek (25 sierpnia) odbędzie się nocny Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza oraz Runmageddon Kids - biegi z przeszkodami dla dzieci i młodzieży w wieku 4-16 lat. Niedzielne popołudnie zakończy koncert zespołów „Chwila Nieuwagi” oraz „Frele”. Sprawdźcie, co będzie się działo w mieście w dniach 25-27 sierpnia i znajdź coś dla siebie. 📢 Tak wygląda Wodzisław Śląski na archiwalnych zdjęciach. Na Dworcu PKS stały kultowe jelcze, zwane ogórkami... WSPOMINAMY. Duży Rynek zawsze przyciągał mieszkańców. Starsi wodzisławianie pamiętają znajdującą się przy nim pijalnię soków owocowo - warzywnych. Przy dzisiejszej ulicy Konstancji działał bar mleczny z pysznymi pierogami, a na Kubsza można było dostać frytki w papierze skręconym w rożek. Pamiętacie Wodzisław Śl. z lat 60., 70., i 80. XX wieku? Zobaczcie stare zdjęcia ze zbiorów Muzeum w Wodzisławiu Śląskim.

📢 Przystanek kolejowy Wodzisław Śląski Centrum. Roboty wzdłuż torowiska idą pełną parą. Zobaczcie, co już jest gotowe ZDJĘCIA Podróżni zyskają nowy przystanek kolejowy Wodzisław Śląski Centrum. Inwestycja powstaje w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Krętej i Ofiar Oświęcimskich, kilkaset metrów od Galerii Karuzela. Oznacza to, że wodzisławianie zyskają lepszy dostęp do pociągów. Przystanek jest budowany w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”.

📢 Baszta Rycerska w Wodzisławiu Śl. nie tylko na weekend. To idealne miejsce dla poszukiwaczy przygód. Co znajdziecie w baszcie? ZDJĘCIA To świetne miejsce na ciekawe spędzenie czasu. Wodzisław Śląski zaprasza wszystkich poszukiwaczy przygód, miłośników historii do odwiedzenia prawdziwego skarbu – Wieży Rycerskiej, zwanej również Romantyczną. Pięknie odrestaurowany zabytek, położony w środku lasu przyciąga mieszkaóców regionu. Baszta jest otwarta w każdy weekend, po wcześniejszym telefonie lub mailu do jej opiekuna, można też wejść do środka w dniach roboczych. Z ostatniej kondygnacji widok bywa zaskakujący. Co można stamtąd dostrzec?

📢 Tłumy plażowiczów na Balatonie w Wodzisławiu Śląskim! Pierwszy dzień na kąpielisku. Zobacz ZDJĘCIA i WIDEO Balaton w Wodzisławiu Śląskim już otwarty! Lepszego otwarcia zmodernizowanego Ośrodka rekreacyjnego Balaton nie można było sobie wymarzyć. Wtorek (15 sierpnia), był bowiem jednym z najcieplejszych dni roku. Tysiące mieszkańców powiatu wodzisławskiego oraz sąsiednich miejscowości poszukało ochłody na terenie nowo otwartego kąpieliska. Plaża była wypełniona do ostatniego miejsca. Jakie atrakcje zafundowało miasto plażowiczom? 📢 Zaginęła 17-letnia Anastazja. Nastolatka oddaliła się z Ośrodka Wypoczynkowego w Olzie! Policjanci Wydziału Kryminalnego proszą o pomoc Policjanci Wydziału Kryminalnego prowadzą poszukiwania nieletniej Anastazji Labisz, która w dniu 16 sierpnia 2023 roku oddaliła się z Ośrodka Wypoczynkowego w Olzie (powiat wodzisławski) i do dnia dzisiejszego nie nawiązała kontaktu z rodziną. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej proszone są o kontakt z policją.

📢 Koalicja Obywatelska. LISTA kandydatów z okręgu 30. KO odsłoniła karty. Krzysztof Gadowski będzie "jedynką" na liście do Sejmu W środę 16 sierpnia, szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przedstawił ostateczny kształt list kandydatów, którzy startują w tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu. Wiadomo, że "jedynką" na liście w okręgu 30 będzie poseł Krzysztof Gadowski z Jastrzębia-Zdroju.

📢 Zlot samochodów zabytkowych w Wodzisławiu Śląskim. Małe i duże fiaty, mercedesy i BMW zaparkowały w dzielnicy Radlin II! ZDJĘCIA Były auta polskie: fiaty 125p i 126p, polonezy, ale i te do których wielu przed laty wzdychało, czyli wyprodukowane kilkadziesiąt lat temu BMW, mercedesy i volkswageny. Były też auta zza oceanu. Wszystkie zjechały się do Radlina II, dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, gdzie odbył się zlot samochodów zabytkowych. Zobaczcie zdjęcia!

