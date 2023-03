Prasówka 26.03.2023 z całego tygodnia w Wodzisławiu Śląskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Policjanci wodzisławskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej renault, ponieważ kierujący przekroczył dozwoloną prędkość. Jak się okazało, 30-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego miał czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Aby uniknąć konsekwencji, podawał się za swojego brata. Nie do końca pamiętał jednak jego datę urodzenia.

Ile kosztuje oaza zieleni w Wodzisławiu Śląskim, Rydułtowach, Pszowie, Radlinie? W serwisie Olx.pl, można znaleźć wiele ogłoszeń dotyczących sprzedaży ogródków, także na terenie Wodzisławia Śląskiego, Rydułtów, Pszowa, Radlina. Trzeba liczyć się jednak ze sporym wydatkiem, bo zakup działki rekreacyjnej to co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. W zamian otrzymamy własny kawałek miejsca do wypoczynku na świeżym powietrzu. Ogłoszenia są aktualne na 21 marca.

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim, Szkoła Podstawowa nr 28 w Wodzisławiu Śląskim i Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie zorganizowały wspólnie VII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego Prove Your English. Zmagania skierowano do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

O tym, że zabalsamowane ludzkie ciało z Radlina należy do kobiety, wykazały wyniki badania DNA, które właśnie dostała Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim. Wiemy, że kilkanaście lat temu zmarła matka 76-latka. Ale to najpewniej nie jest jej ciało. Prokuratura już ustaliła tożsamość kobiety, ale dla dobra dalszego śledztwa nie ujawnia tej informacji. Rozwiązanie zagadki będą jednak równie makabryczne. To mogą być zwłoki kobiety, które mężczyzna wykopał z grobu albo kobiety, która zmarła w jego mieszkaniu i została zmumifikowana. Jakiś rok temu mężczyzna miał wykopać zwłoki z grobu i przetransportować do domu. Następnie zabalsamował ciało, prawdopodobnie preparatem na mole. Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim nie potwierdza tych informacji, powołując się na dobro śledztwa.