Prasówka 23.07.2023 z całego tygodnia w Wodzisławiu Śląskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Problem wyludniających się miast coraz bardziej dotyka województwo śląskie. Najbardziej narażona na masowe migracje mieszkańców jest środkowa część naszego regionu. Gdzie problem jest największy? W naszej galerii znajdziesz ranking najszybciej wyludniających się miast w Śląskiem. Dane użyte w tym zestawieniu pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i przedstawiają stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

WAKACJE 2023. Za oknem niejednokrotnie ok. 30 st. C! Wreszcie można korzystać z balkonu... a jego otwarcie nie grozi wpuszczeniem do naszych mieszkań mroźnego powietrza czy smogu. Czego tak naprawdę, nie można na nim robić? Jakie obowiązują zakazy? Sprawdź za co grozi mandat!