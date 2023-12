Prasówka 3.12.2023 z całego tygodnia w Wodzisławiu Śląskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

EDUKACJA w pow.wodzisławskim. Który nauczyciel jest najlepszy? Oto ZŁOTA DWUNASTKA z miasta! To oni zwyciężyli w Plebiscycie Edukacyjnym Dziennika Zachodniego, w którym Czytelnicy wybierali m.in. najlepszego nauczyciela lub nauczycielkę w pow.wodzisławskim. Przybliżamy dziś sylwetki laureatów. To nauczyciele przedszkoli, podstawówek i szkół ponadpodstawowych z terenu naszego miasta. Zobacz w galerii, kto został Nauczycielem Roku 2023 w pow.wodzisławskim.

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Całe rodziny odwiedzały w sobotę 2 grudnia sztolnię ćwiczebną w Wodzisławiu Śląskim. Była to nie lada gratka dla pasjonatów górnictwa i wszystkich tych, którzy chcieli z bliska zobaczyć, w jakich warunkach pracują lub pracowali ich ojcowie czy dziadkowie. Zobaczcie zdjęcia!

58-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego powiadomił policję, że jego partnerka została uprowadzona, a on sam otrzymał wiadomość od porywaczy z żądaniem okupu. Mieli wycenić jej wolność na całe... 100 złotych. Policjanci zgłoszenie przyjęli, a podczas wizyty u 58-latka ustalili przebieg wydarzeń.

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Ponad trzy promile alkoholu w organizmie miała kobieta, która przyszła do jednego z przedszkoli w Wodzisławiu Śląskim, by odebrać swoje dziecko. Pracownicy placówki natychmiast powiadomili policję.

Oto Kalendarz Lindner 2024 - zdjęcia. Dla jednych to profanacja, dla innych artystyczna wizja. Pewne jest to, że dzięki temu kalendarzowi firmą z Wągrowca zainteresowały się największe gazety i telewizje w Europie. Wkrótce ukaże się najnowsza, 15. edycja słynnego już kalendarza firmy Lindner, producenta trumien - który swoją ofertę lubi prezentować w parze z... modelkami w negliżu. Jako jedni z pierwszych, prezentujemy część oficjalnych zdjęć z kalendarza wraz z fotografiami z backstagu.

Kogo zaskoczyły i uwieczniły? Co kilka lat samochody samochody Google jeżdżą po naszym miastach, robiąc zdjęcia do najnowszej aktualizacji Google Street View. Nie inaczej było w tym roku. Od marca do listopada w wielu miastach w Polsce można było dojrzeć samochody z charakterystyczną kamera na dachu. Jeździły po naszych ulicach i fotografowały dosłownie wszystko...

29 listopada, w Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. odbył się uroczysty apel z udziałem m.in. samorządowców, w tym starosty Leszka Bizonia i Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacka Kleszczewskiego. Okazją była 70. rocznica funkcjonowania zawodowego pożarnictwa w powiecie wodzisławskim, a także 50. rocznica oddania do użytku obecnej siedziby Komendy.