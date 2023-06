Prasówka 4.06.2023 z całego tygodnia w Wodzisławiu Śląskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 4.06.2023. 28.05 - 3.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nadchodzący weekend w województwie śląskim będzie pełen atrakcji! Koncerty plenerowe, pikniki, dni miast i przedłużone obchody Dnia Dziecka - a to wszystko ZA DARMO. 3 i 4 czerwca czeka Was moc atrakcji. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncert Dżemu, Mery Spolsky, Markowskich i wiele innych, wyjątkowych wydarzeń. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami!

Commodore 64 był dla wielu osób zaczynających przygodę z elektroniką pierwszą stycznością z komputerem. Obok Amigi i Atari była to najpopularniejsza marka na bazarach, rynkach i domach w czasach PRL-u. Urządzenie to zostało wydane ponad 40 lat temu, jednak do dziś posiada ono rzeszę miłośników na całym świecie. Zobacz 7 najlepszych gier na C64, w których gracze lat 80. i 90. spędzali długie godziny. Pamiętasz je wszystkie?