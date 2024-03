Prasówka tygodniowa z 24.03.2024 w Wodzisławiu Śląskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wodzisławia Śląskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Marzysz, by zamieszkać w domku w górach? Oto 12 najtańszych nieruchomości w Beskidach. Ceny już od 49 tys. zł! ”?

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Marzysz, by zamieszkać w domku w górach? Oto 12 najtańszych nieruchomości w Beskidach. Ceny już od 49 tys. zł! Marzysz o domu w Beskidach? Nieruchomość w górach położona na ładnej widokowej działce - to ciekawa opcja na inwestycję, gdy nie opłaca się trzymać pieniędzy w banku! Zebraliśmy dla Was 12 najtańszych domów do kupienia w miejscowościach pow. żywieckiego. Sporo z nich wymaga remontu, jednak lokalizacja i cena z działkę - jest BARDZO atrakcyjna. Sprawdź te oferty. 📢 Jarmarki wielkanocne w Śląskiem. Sprawdź, kiedy odbywają się świąteczne kiermasze - LISTA Wielkanoc zbliżają się wielkimi krokami. Wszystkim tym, którzy bez względu na wyznanie, kochają świąteczną atmosferę i lubią ganiać za króliczkiem, przedstawiamy listę kiermaszów wielkanocnych w województwie śląskim. Przejdź do naszej galerii aby poznać ich lokalizację i szczegółowy program. Znajdziesz tam piękne rękodzieło, ozdobne palmy, stroiki, lokalne przysmaki i wiele innych, ciekawych atrakcji.

📢 Tak imprezują panie na Śląsku! Oto ZDJĘCIA z jednego z największych klubów w regionie - działo się w weekend Tak imprezują panie na Śląsku! Poszczególne kluby prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przewija się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy imprezowiczów od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w marcowy weekend w, jednym z największych klubów w regionie - w katowickim klubie Pomarańcza. Na miejscu pojawiło się mnóstwo pięknych pań...

Tygodniowa prasówka 24.03.2024: 17.03-23.03.2024 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Smieszne MEMY po meczu Polska - Estonia. Zwycięstwo ze słabym rywalem 5:1. Czy kadra zachwyciła grą? Co na to internauci? Sprawdź SPORT. Biało-Czerwoni wygrywają 5:1 w półfinale baraży Euro 2024 przeciwko Estonii. Awans do finału baraży, jednak swoją grą długo nie zachwycali - mecz odbył się w Warszawie, na PGE Narodowym. Czy reprezentacja Polski pokona Walię we wtorek 26 marca?

📢 Kobiety na zdjęciach Marioli Jordan z Rydułtów. Zasłynęła wystawą fotografii amazonek. Będą następne projekty. Zobaczcie ZDJĘCIA RYDUŁTOWY, Fotografuje od dziecka. Zanim jednak rydułtowianka Mariola Jordan wróciła do pierwotnej pasji, zdążyła ukończyć szkołę pielęgniarską i 12 lat kierowała renomowaną korporacją finansową w Katowicach. Zasłynęła w ubiegłym roku wystawą zdjęć kobiet – amazonek w Rydułtowskim Centrum Kultury. Szykuje się do kolejnych projektów, których tematem będą oczywiście kobiety. Mariola zdecydowała bowiem, że będzie fotografowała panie, niezależnie od wieku i obfitości kształtów. Jakie ma jeszcze pomysły ta niesamowita rydułtowianka? 📢 Marcin Połomski jedynym kandydatem na burmistrza Rydułtów. To urzędujący szef ratusza. Może już mrozić szampana? ZDJĘCIA WYBORY. Nieczęsto zdarza się, by o fotel burmistrza lub wójta ubiegał się w wyborach samorządowych jeden kandydat. Taki przypadek mamy w Rydułtowach (powiat wodzisławski). Jedynym kandydatem jest urzędujący burmistrz, 43-letni Marcin Połomski z KW Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa. Dla wyborców oznaczać to będzie oddanie głosu na obecnego włodarza miasta, oddanie głosu nieważnego albo nie oddanie go wcale. Dlaczego żadne z sześciu konkurencyjnych ugrupowań do rady miasta nie chce powalczyć o stanowisko burmistrza Rydułtów.

📢 Śląscy strażacy walczą w futsalowych mistrzostwach w Lubomi! To już 30. turniej o puchar komendanta wojewódzkiego PSP. Kto wygra? ZDJĘCIA LUBOMIA. Trwają 30. Mistrzostwa Województwa Śląskiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Futsalu. Mecze rozgrywane są w hali widowiskowo-sportowej w Lubomi (powiat wodzisławski). 23 drużyny zaczęły rywalizację 20 marca, która potrwa do piątku. W ostatnim dniu poznamy medalistów turnieju. Głównym trofeum jest puchar śląskiego komendanta PSP, a pierwsze trzy zespoły otrzymają nagrody pieniężne. Jak wygląda rywalizacja?

📢 Kandydaci do rady miasta i kandydaci na prezydenta w Wodzisławiu Śląskim w wyborach samorządowych 2024 Wybory samorządowe 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Znamy już kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 i na prezydenta. Kto powalczy o mandaty w Twoim okręgu? Oto wszyscy kandydaci. Sprawdź szczegóły poniżej.

📢 Święta Wielkiej Nocy. Przedtem spotkanie wodzisławian na rynku. W programie koncerty oraz wiele innych atrakcji Wielkanoc to czas nadziei i radości. Te wyjątkowe święta najczęściej spędzamy w gronie rodziny. - Zanim jednak zjemy z najbliższymi wielkanocne śniadanie, spotkajmy się w niedzielę, 24 marca o godz. 14:00 na wodzisławskim rynku, aby w lokalnym gronie życzliwych ludzi cieszyć się tymi niezwykłymi chwilami - zaprasza ratusz w Wodzisławiu Śląskim. 📢 Planowane są czasowe wyłączenia w woj. śląskim. Nawet 16 godzin BEZ PRĄDU! Gdzie i kiedy? Lista miast i terminy [18 - 22 III 2024] KOMUNIKAT. W dniach od 18 do 22 marca 2024 r. przeprowadzone będą planowane czasowe wyłączenia dostaw prądu w woj. śląskim! Nawet do 16. godzin - aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

📢 TU w woj. śląskim jest tylko JEDEN kandydat na burmistrza! Tam będą WYBORY 2024... bez konkurencji! Kandydatów na burmistrzów i prezydentów miast komitety wyborcze mogły zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. Zgodnie z listą opublikowaną przez Państwową Komisję Wyborczą , w wyznaczonym terminie w sześciu miastach woj. śląskiego zgłosiło się tylko po jednym kandydacie na burmistrza! I co teraz? Sprawdź których miast dotyczy sprawa...

📢 Wodzisław Śląski - wybory 2024 do Rady Miejskiej. Listy wyborcze z Okręgu nr 1, 2, 3, 4. KANDYDACI na radnego - zobacz listy! Wybory 2024 w Wodzisławiu Śląskim. Kto jest na listach do Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Kto będzie kandydować do Miejskiej Wodzisławia Śląskiego? Sprawdź kandydatów ze wszystkich okręgów - 1, 2, 3, 4. Kliknij w "zobacz galerię".

