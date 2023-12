Przegląd prasy z tygodnia 10.12.2023. Co działo się w Wodzisławiu Śląskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Centrum Aktywności Społecznej zorganizowało w czwartek 7 grudnia w Pałacu Dietrichsteinów II Wodzisławską Giełdę Wolontariatu. W tym roku nagrody otrzymali: Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 18, Wodzisławskie Stowarzyszenie Psy i Koty oraz Edyta Mężyk. Do laureatów trafiły efektowne statuetki i dyplomy. Co jeszcze działo się na gali w historycznych pomieszczeniach pałacu?

WAŻNE. W najbliższym tygodniu - od 4 do 8 grudnia - część mieszkańców woj. śląskiego czeka przykra niespodzianka! W wybranych miastach i powiatach planowane są czasowe wyłączenia prądu, które potrwają nawet do dziesięciu godzin! Publikujemy szczegółowe wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin! Wejdź w galerię i sprawdź, czy ty również powinieneś poszukać... świeczek czy latarki w domu.

Opady śniegu w Śląskiem. Sprawdziły się prognozy IMGW dotyczące silnych opadów śniegu w woj. śląskim przez weekend. Śniegu spadło w wielu miejscach aż do 20-30 cm. Pojawiły się spore problemy w ruchu drogowym, kolejowym i lotniczym. Gdzie śniegu spadło najwięcej śniegu? Zobacz zdjęcia zaśnieżonych miast.

Najbogatszy poseł z okręgu rybnickiego (nr 30)? Przyjrzeliśmy się oświadczeniom majątkowym parlamentarzystów X kadencji wybranym w ostatnich wyborach. Co z nich wynika? Między innymi to, że nasi parlamentarzyści to osoby zamożne, dobrze sytuowane, majętne. Wprawdzie do milionerów z pierwszych stron gazet wiele im brakuje, ale raczej nie muszą się liczyć z każdym groszem i żyć od przysłowiowego pierwszego do ostatniego. Posiadają oszczędności, często dom lub mieszkanie, standardem jest samochód, a nawet dwa.