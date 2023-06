Tygodniowy przegląd prasy 25.06.2023: Wodzisław Śląski, 18.06-24.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W piątek 23 czerwca 2023 r., zgodnie z prognozami IMGW - przez całe woj. śląskie przechodzą gwałtowne burze z ulewami i możliwym gradem. Do godz. 18.00 obowiązuje tego dnia ostrzeżenie IMGW 2. stopnia! Zobacz zdjęcia porannych burz, które przetoczyły się przez Śląskie - jak skomentowała jedna z internautek: "Nagle za oknem zrobiło się ciemno, niebo zasnuły czarne chmury i zaczęła się ulewa, do tego wiał bardzo silny wiatr - to było jak ARMAGEDON!"

Noc Muzeów w wodzisławskim Pałacu Dietrichsteinów pełna wrażeń. Wydarzenie odbyło się 23 czerwca w Noc Świętojańską. Ten kto nie przyszedł, może żałować. Działy się tu bowiem niezwykłe rzeczy. Rozpoczęło się od wernisażu wyjątkowej wystawy stworzonej z okazji 40-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Vladislavia. Muzeum otrzymało także Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, wyróżniającą jego działalność kulturalną w regionie. A potem emocje tylko rosły.