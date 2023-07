Przegląd prasy z tygodnia 9.07.2023. Co działo się w Wodzisławiu Śląskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 9.07.2023. 2.07 - 8.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Historia tego domu zaczęła się od miłości do przyrody. Działka położona na brzegu Wisły zauroczyła młode małżeństwo, które uciekając od zgiełku miasta, spędzało każdą wolną chwilę na łonie mazowieckiej natury. Swoje marzenia przemienili w działanie. Dziś, dzięki pomocy Pawła Naduka z pracowni 77 Studio architektury w Warszawie, małżeństwo może pochwalić się jednym z najpiękniejszych domów w Europie. Projekt właśnie otrzymał prestiżową nagrodę w konkursie European Property Awards.

W Wodzisławiu Śląskim na Olszynach stoi już gigantyczna hala produkcyjna o wielkości 17 boisk piłkarskich. Ma aż 120 tysięcy metrów kwadratowych. Pracę docelowo znajdzie tam około trzy tysiące osób. To zakład należący do giganta z Kornic, czyli firmy Eko Okna. Póki co, nie wytwarza jeszcze okien. Stanie się to, gdy zostaną dokończone wnętrza, a w pomieszczeniach staną wszystkie urządzenia do produkcji.