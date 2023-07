Prasówka 2.07.2023 z całego tygodnia w Wodzisławiu Śląskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wodzisławia Śląskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.06 a 1.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przebudowa ośrodka rekreacji w Wodzisławiu Śląskim na finiszu. Zobacz te ZDJĘCIA. Balaton coraz piękniejszy”?

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 2.07.2023. 25.06 - 1.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Przebudowa ośrodka rekreacji w Wodzisławiu Śląskim na finiszu. Zobacz te ZDJĘCIA. Balaton coraz piękniejszy Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjnego Balaton w Wodzisławiu Śl. dobiega końca. To największa prowadzona obecnie inwestycja oraz największy miejski plac budowy. Wykonano już m.in. elewację z okładziny drewnianej w magazynie sprzętu pływackiego oraz ścianki działowe z GK w budynku rekreacyjno-socjalnym. 📢 Turniej o „Puchar 100 lat Górnika Radlin”. Zawodnicy z kilku cenionych polskich klubów zmierzyli się na radlińskim boisku Sportowe emocje ponownie dotarły do Radlina, gdzie w sobotę 1 lipca odbył się turniej piłki nożnej o „Puchar 100 lat Górnika Radlin” z udziałem zawodników Ruchu Chorzów, Wisły Kraków, Elany Toruń, Unii Oświęcim, Unii Racibórz i oczywiście gospodarzy, czyli Górnika Radlin. Zawodnicy zmierzyli się ze sobą w sportowej rywalizacji na boisku, która zakończyła tegoroczną, okrągłą rocznicę klubu.

📢 Ostre granie w Rydułtowach. Pierwsza edycja POP’n’Roll Tour na Machnikowcu. Ozdobą wydarzenia byli motocykliści na swych maszynach ZDJĘCIA POP’n’Roll Tour w Rydułtowach to cykl wydarzeń łączących ze sobą koncerty zespołów pop rockowych, rockowych i punkowych zwieńczone rockoteką. Pierwsza edycja odbyła się się pod hasłem ROCKdułtowy w piątek (30 czerwca) na Machnikowcu (teren RCK Rydułtowy). Dopisała publiczność, a zwłaszcza motocykliści, którzy jak wiadomo lubią ostre granie.

Tygodniowa prasówka 2.07.2023: 25.06-1.07.2023 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wodzisławski Festiwal Kuglarzy. Tłumy oklaskiwały młodych akrobatów. Jutro wydarzenie przeniesie się na Trzy Wzgórza ZDJĘCIA W piątek (30 czerwca), rozpoczął się Wodzisławski Festiwal Kuglarzy, który potrwa do 2 lipca. Dzisiaj tłum zgromadzony na rynku oklaskiwał popisy młodych akrobatów z Krakowa. W sobotę i w niedzielę impreza przeniesie się do Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza". Jutro artyści powalczą o tytuł Wodzisławskiego Sztukmistrza. Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy.

📢 Posłanka Teresa Glenc o bezpieczeństwie Polski i Śląska. Niekontrolowany dopływ imigrantów zagrożeniem. Zapora na granicy skuteczna W piątek (30 czerwca), w biurze poselskim Teresy Glenc w Wodzisławiu Śląskim odbyła się konferencja prasowa „Bronimy bezpieczeństwa Polski”. Jak zaznaczyła parlamentarzystka to jeden z priorytetów obecnie rządzących. To co dzieje się na wschodniej granicy, ma też przełożenie lokalne. Gdyby bowiem wpuścić do Polski niekontrolowaną liczbę imigrantów, wielu z nich trafiłoby także na Śląsk, co niepokoi mieszkańców – wskazała pani poseł. 📢 Oddziałowi pediatrii w Rydułtowach znowu grozi zawieszenie. Odchodzą dwie lekarki i ordynator. Dyrekcja intensywnie szuka nowych medyków To zła wiadomość dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego. Oddziałowi grozi ponowne zawieszenie działalności na trzy miesiące. Powodem jest brak lekarzy. Pracę kończą bowiem zatrudnione w kwietniu dwie lekarki z Ukrainy. Jedna dostała lepsze warunki w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju, drugą wyeliminowały procedury. P.o. dyrektora szpitali w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach dr inż. Anita Wardzyk-Kulińska nie ukrywa, że sytuacja związana z pediatrią jest dramatyczna.

📢 W Wodzisławiu wkrótce stanie kolejna diorama ze skrzatami. To będzie wyjątkowe dzieło. Gdzie pojawi się najnowsza instalacja? ZDJĘCIA W najbliższych dniach na wodzisławskiej starówce zostanie umieszczona kolejna diorama ze skrzatami. O jakiej tematyce? Twórca instalacji Rafał Wolny z Małego Drewnianego Domku kończył dzieło podczas niedawnej Wodzisławskiej Nocy Świętojańskiej. Każdy mógł zobaczyć tę dioramę. W jakim miejscu stanie najnowsze dzieło artysty. 📢 Przebudowa ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu. Na jednym odcinku obowiązuje ruch jednokierunkowy. Jakie utrudnienia czekają kierowców? ZDJĘCIA Na odcinku drogi powiatowej nr 5020S (ulica Czarnieckiego) w Wodzisławiu Śląskim, od Jastrzębskiej do Odrodzenia wprowadzono ruch jednokierunkowy. To skutek realizacji kolejnego etapu przebudowy trasy. Wiążą się z tym utrudnienia dla zmotoryzowanych. Mieszkańcy czekają jednak na zmodernizowaną, równą i wyposażoną w odpowiednią infrastrukturę drogę. Na inwestycję powiat wodzisławski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 7 mln zł.

📢 Krypta dawnych właścicieli Gołkowic w kościele św. Anny odsłonięta. To perła ziemi wodzisławskiej. Gmina Godów zaprasza ZDJĘCIA W zabytkowym, drewnianym kościele Świętej Anny w Gołkowicach (gmina Godów) odsłonięto kryptę z doczesnymi szczątkami dawnych właścicieli miejscowości. Udostępnienie tego miejsca było możliwe dzięki dotacji w wysokości 65 tys. zł, które samorządowcy przekazali na prace budowlane w zabytkowej świątyni. Sama krypta została odkryta przypadkowo, w 2018 roku podczas remontu drewnianej podłogi kościoła. 📢 Reggae Festiwal w Wodzisławiu Śl. jednak się odbędzie. Zagrają polskie gwiazdy tego gatunku muzyki. Oto szczegóły imprezy Ważyły się losy Najcieplejszego Miejsca na Ziemi - Reggae Festiwalu. Trudna sytuacja finansowa Wodzisławia Śl. groziła tym, że kultowa impreza nie dojdzie do skutku. Reggae Festiwal odbędzie się 29 lipca, ale w nieco innej formule. Wstęp na koncerty będzie odpłatny - cena biletu to 30 zł (dzieci do lat 12 wejdą za darmo). Na Stadionie Aleja wystąpią gwiazdy największego formatu. Można już kupować bilety. Zobaczcie szczegóły.

📢 Darmowy skatepark i tanie korty tenisowe w Pszowie przez całe wakacje. Obiekt czynny od rana do wieczora. Oto szczegóły promocji Skatepark i korty tenisowe rozstawiane sezonowo na tafli lodowiska będą czynne dłużej. Atrakcje będą dostępne codziennie od 9:30 do 20:30. W ramach akcji „Lato w mieście” w lipcu i sierpniu korzystanie ze skateparku będzie bezpłatne. 📢 Rydułtowy zrewitalizują obszar Szybu Leon III. Miasto stara się o dofinansowanie inwestycji. Jaki pomysł ma ratusz na ten obiekt? ZDJĘCIE Ruch Rydułtowy działający w ramach zespolonej KWK ROW jest najstarszym czynnym zakładem wydobywczym w subregionie rybnicko – wodzisławskim. Jego początki sięgają… 1797 roku. Część samodzielnej niegdyś kopalni Rydułtowy już nie fedruje węgla. Jednym z historycznych elementów jest zasypany Szyb Leon III. Miasto planuje zrewitalizować nadszybie oraz przyległe do niego budynki i przekazać inwestorom. Natomiast na ponad dwóch hektarach gruntu ma powstać osiedle mieszkaniowe.

📢 Urlop w Tatrach? To może zaskoczyć cię po słowackiej stronie. Regulaminy TPN i TANAP – czym się różnią i na co zwrócić uwagę? Wypoczynek w górach cieszy się równie dużą popularnością, co leniwe plażowanie nad morzem. Jednym z najchętniej odwiedzanych pasm w Polsce jest oczywiście to zlokalizowane w woj. małopolskim – Polacy dzielą je ze Słowakami. Wybierasz się na urlop w Tatrach? Zobacz, co może zaskoczyć cię po słowackiej stronie. Czym różnią się regulaminy TPN i TANAP oraz na co zwrócić uwagę podczas wycieczki? 📢 "Elektryka prąd nie tyka". Zobacz największe wpadki i fuszerki elektryków w polskim internecie. Zbiór śmiesznych zdjęć Niezawodni elektrycy, bohaterowie naszych gniazdek? Nie tym razem. Zobacz największe wpadki elektryków w polskim internecie. Jak mawia stare polskie porzekadło - "elektryka prąd nie tyka", jednak tutaj coś nas mocno dotknęło. Praca tych fachowców to istny kabareton niepowodzeń. Zebraliśmy najśmieszniejsze zdjęcia przedstawiające elektryczne fuszerki, które poprawią twój nastrój.

📢 Zmiany w komunikacji autobusowej w Wodzisławiu. Autobus linii B jeździ inaczej. Jakie wprowadzono modyfikacje w rozkładzie jazdy? W związku z remontem ulicy Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku, 26 czerwca nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Zmodyfikowano trasę przejazdu autobusu linii B wodzisławskiej komunikacji miejskiej. Teraz kursuje w odwróconym kierunku niż dotychczas, czyli z Wilchw ulicami św. Wawrzyńca, Jastrzębską, Czarnieckiego i Teligii. Jak długo potrwa zmiana? 📢 Konferencja Prawa i Sprawiedliwości w Wodzisławiu Śl. "Zjednoczeni wygramy i obronimy polską suwerenność" Nie pozwolimy, aby w Polsce rozszerzał się dyktat Europy. Chcemy, byśmy tu w Polsce decydowali o swoich własnych sprawach. To nasza ojczyzna - mówiła w poniedziałek 26 czerwca Teresa Glenc, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, podczas konferencji prasowej zorganizowanej po sobotniej konwencji partii rządzącej w Bogatyni.

