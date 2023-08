Prasówka z całego tygodnia 27.08.2023 w Wodzisławiu Śląskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wodzisławia Śląskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 20.08 a 26.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wodzisławski Marsz Równości po raz trzeci. Tegorocznym hasłem: "Każdy Inny, Wszyscy Równi"”?

Przegląd tygodnia: Wodzisław Śląski, 27.08.2023. 20.08 - 26.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wodzisławski Marsz Równości po raz trzeci. Tegorocznym hasłem: "Każdy Inny, Wszyscy Równi" Ponad 100 osób wzięło udział w trzecim Wodzisławskim Marszu Równości, który w sobotę 26 sierpnia odbył się w Wodzisławiu Śląskim. Uczestnicy marszu zgromadzili się na wodzisławskim rynku, by kolejno wyruszyć w rundę wokół centrum miasta. Na rynku nie zabrakło jednak przeciwników haseł promowanych przez organizatorów i uczestników wydarzenia. 📢 10-letnia Lilka z Wodzisławia Śląskiego ma nadzieję, że wkrótce samodzielnie będzie wychodziła z domu. Trwa zbiórka na zakup windy Dobrzy ludzie robią wszystko, by 10-letnia Lilka z Wodzisławia Śląskiego wreszcie mogła samodzielnie korzystać z podwórka przed swoim domem. Dziś jest to właściwie niemożliwe, gdyż niepełnosprawna dziewczynka zdana jest na swojego tatę, przy pomocy którego wychodzi na zewnątrz. Samodzielność umożliwi jej specjalna winda, której koszt sięga aż 60 tys. zł. W pomoc włączyła się wodzisławska Akcja Rowerowa, dzięki której dom zostanie przystosowany do jej montażu. Wciąż jednak trwa zbiórka na zakup urządzenia.

📢 Bezpłatne koncerty gwiazd na Śląsku! Co oferuje WEEKEND 25 - 27 sierpnia? Zaplanowane koncerty, dożynki i dni miasta. Pectus, B.R.O, Enej, S ROZRYWKA. Poznaj darmowe imprezy w woj. śląskim 25-27 sierpnia! Szukasz planów na najbliższy czas? To ostatni dzwonek na skorzystanie z tegorocznych wakacji. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę imprez i wydarzeń, które odbywają się w Śląskiem. Wiele popularnych artystów w jednym miejscu! Najlepszą informacją jest to, że wszystkie z nich są całkowicie ZA DARMO! Zaplanuj swój czas nie wydając ani złotówki. Ostatni weekend wakacji należy do Ciebie!

Tygodniowa prasówka 27.08.2023: 20.08-26.08.2023 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najwybitniejsi ginekolodzy na Śląsku! Odkryj 20 wyróżnionych lekarzy, którzy zdobyli najwięcej głosów. Już wkrótce HIPOKRATES 2023 Od lekarza prowadzącego oczekujemy, by był cierpliwy, sympatyczny, pełny empatii i kultury osobistej. Tacy właśnie ginekolodzy zdobyli najwięcej głosów w ubiegłorocznym plebiscycie medycznym Hipokrates, jednym z największych tego typu rankingów w kraju. Zobaczcie, u kogo warto prowadzić ciąże lub do kogo zgłosić się w przypadku kobiecych dolegliwości. Oto 20 najlepszych ginekologów w woj. śląskim, wybranych głosami pacjentek! Wkrótce startuje HIPOKRATES 2023 - kolejna edycja tego prestiżowego konkursu.

📢 Runmageddon Kids na początek 30. Dni Rydułtów. Dzieci i młodzież na trudnej trasie z przeszkodami. Zobaczcie, jak sobie poradzili ZDJĘCIA 150 młodych uczestników wystartowało, w piątek (25 sierpnia) w drugiej edycji Runmageddon Kids. Wydarzenie odbyło się w ramach 30. jubileuszowych Dni Rydułtów. Dzielni sportowcy zmierzyli się w czterech kategoriach wiekowych – 4-6, 7-9, 10-13, 14-16 lat. Na trasie było rozstawionych 10 przeszkód runmageddonowych oraz należało poradzić sobie z naturalnymi utrudnieniami: piaskiem, wodą. 📢 WODZISŁAW ŚLĄSKI najlepsza podstawówka - RANKING 2023! W tych publicznych szkołach, młodzi wodzisławianie SUPER napisali egzamin! WODZISŁAW ŚLĄSKI najlepsza podstawówka - RANKING 2023! Która placówka publiczna jest wygrała? Jeżeli jesteście tego ciekawi, to koniecznie sprawdźcie naszą galerię. Porównaliśmy wyniki osiągane przez uczniów na egzaminie ósmoklasisty i na tej podstawie stworzyliśmy zestawienie najlepszych podstawówek w regionie. Sprawdźcie, które szkoły są na podium.

📢 Te robale pchają się teraz do naszych domów! Śmierdzą, żądlą, gryzą. Na samą myśl przechodzą ciarki ZWIETRZĘTA. Chętnie wietrzymy pomieszczenia w naszych mieszkaniach i wpuszczamy do nich promienie słoneczne, to jednak nie wszystko to wpada do naszego domu. Wiele owadów próbuje się dostać do nich ukradkiem szukając ciepłego kąta, w którym będą mogły przezimować. Potrafią być bardzo upierdliwe, gryźć, żądlić, zostawiać za sobą bardzo nieprzyjemny odór i nie tylko. O jakich owadach mowa? Jest ich dosyć sporo. Zajrzyjcie koniecznie do naszej galerii! 📢 Małgorzata Ostrowska jest symbolem polskiego rock'n'rolla. Przez lata bardzo się zmieniła! Zobacz, jak wyglądała kiedyś Małgorzata Ostrowska i śpiewane przez nią przeboje zapisały się w muzycznej świadomości Polaków. To właśnie ona odpowiada za „Meluzynę” czy też „Szklaną pogodę”. Artystka lubiła wyrazistość nie tylko w muzyce, ale też w wyglądzie. Niekiedy nawet szokowała wizerunkiem i prowokowała, lecz jej styl i fryzury na przestrzeni czasu zdążyły modyfikować.

📢 Ruszają 30. Dni Rydułtów. Wydarzenie potrwa aż trzy dni. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych przygotowano mnóstwo atrakcji Dni Rydułtów nadchodzą! Potrwają aż trzy dni. Już w piątek (25 sierpnia) odbędzie się nocny Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza oraz Runmageddon Kids - biegi z przeszkodami dla dzieci i młodzieży w wieku 4-16 lat. Niedzielne popołudnie zakończy koncert zespołów „Chwila Nieuwagi” oraz „Frele”. Sprawdźcie, co będzie się działo w mieście w dniach 25-27 sierpnia i znajdź coś dla siebie. 📢 20-lecie Jednostki Strzeleckiej 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich. Zaproszenie do Muzeum w Wodzisławiu. Zobaczcie te mundury ZDJĘCIA Jednostka Strzelecka 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich z Wodzisławia obchodzi 20-lecie. Z tej okazji stowarzyszenie zaprasza do holu Pałacu Dietrichsteinów. Znajdziecie tu wiele eksponatów, dotyczących organizacji, która była oddziałem terenowym Związku Strzeleckiego "Strzelec", nawiązującego do czasów i osoby Józefa Piłsudskiego. Obecnie jest samodzielnym stowarzyszeniem kultywującym tradycję polskiego munduru, zwłaszcza powstań śląskich.

📢 Tak wygląda Wodzisław Śląski na archiwalnych zdjęciach. Na Dworcu PKS stały kultowe jelcze, zwane ogórkami... WSPOMINAMY. Duży Rynek zawsze przyciągał mieszkańców. Starsi wodzisławianie pamiętają znajdującą się przy nim pijalnię soków owocowo - warzywnych. Przy dzisiejszej ulicy Konstancji działał bar mleczny z pysznymi pierogami, a na Kubsza można było dostać frytki w papierze skręconym w rożek. Pamiętacie Wodzisław Śl. z lat 60., 70., i 80. XX wieku? Zobaczcie stare zdjęcia ze zbiorów Muzeum w Wodzisławiu Śląskim. 📢 Nowe łodzie ratownicze dla OSP Olza i OSP Lubomia. Strażacy ochotnicy dostali doskonale wyposażony sprzęt. Zobaczcie sami ZDJĘCIA We wtorek 22 sierpnia nowe łodzie ratownicze trafiły do strażaków ochotników z Olzy i Lubomi. Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim.

📢 Przystanek kolejowy Wodzisław Śląski Centrum. Roboty wzdłuż torowiska idą pełną parą. Zobaczcie, co już jest gotowe ZDJĘCIA Podróżni zyskają nowy przystanek kolejowy Wodzisław Śląski Centrum. Inwestycja powstaje w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Krętej i Ofiar Oświęcimskich, kilkaset metrów od Galerii Karuzela. Oznacza to, że wodzisławianie zyskają lepszy dostęp do pociągów. Przystanek jest budowany w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. 📢 Burze z gradem w Śląskiem! Wiatr do 75 km/h, silne opady deszczu - jest ostrzeżenie IMGW [21.08.2023] W poniedziałek 21 sierpnia 2023 r. w całym woj. śląskim, IMGW prognozuje wystąpienie burz z silnymi opadami deszczu oraz porywistym wiatrem. Miejscami będzie możliwy grad. Poznaj szczegóły ostrzeżenia IMGW! Gdzie już pada? Zobacz MAPĘ online. 📢 Baszta Rycerska w Wodzisławiu Śl. nie tylko na weekend. To idealne miejsce dla poszukiwaczy przygód. Co znajdziecie w baszcie? ZDJĘCIA To świetne miejsce na ciekawe spędzenie czasu. Wodzisław Śląski zaprasza wszystkich poszukiwaczy przygód, miłośników historii do odwiedzenia prawdziwego skarbu – Wieży Rycerskiej, zwanej również Romantyczną. Pięknie odrestaurowany zabytek, położony w środku lasu przyciąga mieszkaóców regionu. Baszta jest otwarta w każdy weekend, po wcześniejszym telefonie lub mailu do jej opiekuna, można też wejść do środka w dniach roboczych. Z ostatniej kondygnacji widok bywa zaskakujący. Co można stamtąd dostrzec?

📢 Memoriał Wagnera 2023. Pełne trybuny kibiców na meczu Polska - Włochy w Krakowie. Znajdźcie się na zdjęciach Memoriał Wagnera 2023 w Krakowie zakończył się w niedzielę (20 sierpnia) meczem Polska - Włochy. Drużyny mogły liczyć na gorący doping kibiców, którzy wypełnili Tauron Arenę Kraków. Zobaczcie, co działo się na trybunach. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

