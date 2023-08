Tygodniowy przegląd prasy 13.08.2023: Wodzisław Śląski, 6.08-12.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Były auta polskie: fiaty 125p i 126p, polonezy, ale i te do których wielu przed laty wzdychało, czyli wyprodukowane kilkadziesiąt lat temu BMW, mercedesy i volkswageny. Były też auta zza oceanu. Wszystkie zjechały się do Radlina II, dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, gdzie odbył się zlot samochodów zabytkowych. Zobaczcie zdjęcia!

Prezydent Wodzisławia Śląskiego złożył oświadczenie majątkowe. Oto majątek Mieczysława Kiecy. Czy wzbogacił się w 2022 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za ubiegły rok. W galerii publikujemy również oświadczenia majątkowe pozostałych prezydentów w woj. śląskim.

W związku z organizacją wydarzenia pod nazwą "WLOT zabytkowej motoryzacji", Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim informuje, że komunalny parking w dzielnicy Radlin II, będzie wyłączony z użytku od 11 sierpnia, godziny 14:00 do 12 sierpnia godziny 21:00. Uczestnicy zlotu przejadą ulicami Wodzisławia Śląskiego, aby zaprezentować mieszkańcom swoje niesamowite pojazdy.

TURYSTYKA. Gdzie na najbliższy DŁUGI WEEKEND? Wszystkie znaki na niebie wskazują, że kiepską pogodę mamy już za sobą i od weekendu czeka nas piękne słońce i temperatury nawet w okolicach 30 st. C! Wystarczyło zorganizować wolne w poniedziałek 14.08, we wtorek 15.08. mamy święto - i cudowny DŁUGI WEEKEND przed nami. Sprawdź gdzie warto pojechać - to nieoczywiste atrakcje!

„Camino de Santiago - Od filmu po realizację marzenia” – to tytuł spotkania w czwartek (10 sierpnia) w Szarlota LAB w Rydułtowach. Patrycja Mężyk opowiedziała o swojej drodze szlakiem św. Jakuba do Santiago de Compostela. Szła z koleżanką, panie wyruszyły z Pampeluny i pokonały 730 km. Podczas spotkania można było obejrzeć muszlę – najbardziej znany symbol Camino oraz Paszporty Pielgrzyma.