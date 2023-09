Prasówka z całego tygodnia 3.09.2023 w Wodzisławiu Śląskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dziś Światowy Dzień Brody. Oto najlepsze MEMY o brodaczach. Jest broda i cyk jest książę z bajki! Co kryją te bujne owłosienia? W sobotę, 2 września obchodzimy Światowy Dzień Brody. Jest to kolejne z nietypowych świąt w kalendarzu. Kobiety mają różne preferencje co do zarostu swoich mężczyzn. Jedne wolą bujne owłosienie, drugie nie przepadają za gryzącym wąsem czy brodą. Sami Panowie mają różne podejście, niektórym nie podoba się im wygląd z brodą, inni nie wyobrażają sobie siebie bez niej. Zobacz jak internauci śmieją się z brodaczy! 📢 Kiła atakuje woj. śląskie! Rekordowa liczba zachorowań na syfilis. W którym mieście jest najwięcej przypadków? Sprawdź LISTĘ Lekarze z woj. śląskiego diagnozują coraz więcej chorób przenoszonych drogą płciową! Pierwsze półrocze bieżącego roku bije rekordy. Dramatycznie wzrasta liczba zakażeń kiłą (syfilisu). Pacjentów jest znacznie więcej, niż w latach ubiegłych. W którym z miast woj. śląskiego sytuacja jest najpoważniejsza?

📢 Te NOWE nieoznakowane radiowozy jeżdżą po woj. śląskim. Ta fura do setki przyśpiesza w niecałe 5 sekund! Zobacz ZDJĘCIA "Nieoznakowane radiowozy Policji", to fanpage, który dzięki swojej użyteczności na Facebooku zyskał już 354 tys. obserwujących. Internauci przysyłają tu zdjęcia nieoznakowanych radiowozów, a administratorzy publikują fotografie wraz z odpowiednim opisem, zawierającym dane techniczne pojazdu. Od początku tego roku wiele z nieoznakowanych pojazdów Policji, zmieniło numery rejestracyjne. Z naszej galerii dowiesz się, które samochody obecnie polują na kierowców i poznasz LISTĘ nowych rejestracji.

📢 Te NOWE nieoznakowane radiowozy jeżdżą po woj. śląskim. Ta fura do setki przyśpiesza w niecałe 5 sekund! Zobacz ZDJĘCIA "Nieoznakowane radiowozy Policji", to fanpage, który dzięki swojej użyteczności na Facebooku zyskał już 354 tys. obserwujących. Internauci przysyłają tu zdjęcia nieoznakowanych radiowozów, a administratorzy publikują fotografie wraz z odpowiednim opisem, zawierającym dane techniczne pojazdu. Od początku tego roku wiele z nieoznakowanych pojazdów Policji, zmieniło numery rejestracyjne. Z naszej galerii dowiesz się, które samochody obecnie polują na kierowców i poznasz LISTĘ nowych rejestracji.

Tygodniowa prasówka 3.09.2023: 27.08-2.09.2023 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rozmowa z Adamem Gawędą, posłem na Sejm z Wodzisławia Śląskiego Rozmawiamy z posłem Adamem Gawędą o inwestycjach rządowym w regionie oraz podsumowaniu upływającej kadencji parlamentarzysty z ziemi wodzisławsko – raciborsko – jastrzębsko – żorskiej. Pochodzący z Wodzisławia Śląskiego poseł, miał 81 wystąpień poselskich, sześć interpelacji, trzy pytania bieżące, trzy oświadczenia. Pracował m.in. w sejmowych komisjach Infrastruktury oraz Gospodarki i Rozwoju, a także m.in. Parlamentarnym Zespole ds. Transformacji Regionów Górniczych.

📢 Rydułtowy budują centrum przesiadkowe. Najpierw jednak wyburzono stary dworzec kolejowy. Jak będzie zagospodarowany teren? ZDJĘCIA Po starym dworcu kolejowym przy ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach pozostał pusty teren. W miejscu tym stanie nowoczesne centrum przesiadkowe. Póki co, miasto pozyskało 1 553 070,74 zł z Funduszy Norweskich na zagospodarowanie otoczenia przyszłego budynku. W ratuszu podpisano umowę z wykonawcą robót. Prace mają potrwać do końca stycznia przyszłego roku. Co zostanie zrobione? 📢 Gang Mocniaków w Biedronce 2023. Poznaj ZASADY akcji! Jak zdobyć NOWE maskotki? Ile naklejek trzeba zebrać? Oto wszystkie pluszaki! Maskotkowa akcja sieci Biedronka jak co roku startuje jesienią. Tym razem za naklejki zebrane w sklepach będzie można zgromadzić Gang Mocniaków. Sieć dyskontów chce nie tylko napędzić sobie klientów w sklepach, ale jak zapewnia promować zdrowe nawyki żywieniowe. Sprawdzamy, jak zdobyć Gang Mocniaków.

📢 Ślubowanie nowych nauczycieli w Rydułtowach. Dziewięciu innych pedagogów przeszło na emeryturę. Zobaczcie, jak było na uroczystości ZDJĘCIA W środę (30 sierpnia), w Rydułtowskim Centrum Kultury, odbyła się uroczystość ślubowania nowo mianowanych nauczycieli i wręczenie podziękowań pedagogom odchodzącym na zasłużoną emeryturę. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Marcin Połomski, który pogratulował nauczycielom wchodzącym dopiero do zawodu, oraz tym, którzy spędzili już przy tablicy wiele lat. 📢 Wodzisławskimi ulicami przeszedł MARSZ RÓWNOŚCI 2023 - oto zdjęcia. Tegorocznym hasłem było: "Każdy Inny, Wszyscy Równi" Wodzisławski Marsz Równości 2023 przeszedł przez miasto w sobotę 26 sierpnia - wzięło w nim udział ponad 100 osób. Uczestnicy marszu zgromadzili się na wodzisławskim rynku, by kolejno wyruszyć w rundę wokół centrum miasta. Wydarzenie przyciągnęło także swoich przeciwników.

📢 Wypadek busa na A1 w Turzy Śląskiej. Dwie ranne kobiety trafiły do szpitala. Co się zdarzyło, że kierowca nie opanował samochodu? ZDJĘCIA Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku busa na autostradzie A1 na granicy Łazisk z Turzą Śląską. Do zdarzenia doszło we wtorek, 29 sierpnia, po południu. Policja ustaliła, że kierujący nie dostosował prędkości do trudnych warunków atmosferycznych. Jako pierwsi na miejsce zdarzenia dojechali strażacy z OSP KSRG Łaziska, którzy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym. Busem podróżowało pięć osób.

📢 Pod Wodzisławiem Śląskim spłonęło luksusowe porsche za 150 tysięcy zł. Ogień gasiły trzy zastępy. Co było przyczyną? Pow. wodzisławski. Niecodzienny widok w Bluszczowie. Na ul. Głównej spłonął samochód marki porsche, model cayman. Pożar gasiły trzy zastępy strażaków, straty oszacowano aż na 150 tys. zł. Co mogło być powodem tej sytuacji? 📢 Cyklobus w powiecie wodzisławskim będzie kursował dłużej. Można nim dojechać na Żelazny Szlak Rowerowy. Co można nim przewieźć? Cyklobus wodzisławskiej komunikacji powiatowej będzie kursował dłużej niż zakładano, bo do 24 września - poinformowało starostwo. To autobus z przyczepą rowerową kursuje w każdą sobotę i niedzielę oraz święta na linii 38 Wodzisław Śląski-Gołkowice. Można nim dojechać na „Żelazny Szlak Rowerowy” rozpoczynający się w Godowie i wrócić z powrotem. Przewóz roweru kosztuje tylko dodatkową złotówkę.

📢 Piknik służb mundurowych w Wodzisławiu Śl. Imprezie patronował minister Michał Woś. Wydarzenie przyciągnęło tłumy ludzi ZDJĘCIA Pokazy służb mundurowych, koncert zespołu Arka Noego, zjeżdżalnie, karuzele, animacje dla najmłodszych – to tylko niektóre atrakcje niedzielnego (27 sierpnia) „Wielkiego finału wakacji. Z nami bezpiecznie” na boisku i parkingu Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, pod patronatem ministra sprawiedliwości Michała Wosia. Największą frajdę miały dzieciaki, które mogły usiąść za sterami śmigłowca Lasów Państwowych – takie statki powietrzne służą m.in. do gaszenia pożarów.

📢 Festiwal Stowarzyszeń na rydułtowskim rynku. Organizacje pokazało, co robią na co dzień. Sprawdźcie, czym mogą się poszczycić ZDJĘCIA Dni Rydułtów zgromadziły tłumy mieszkańców i gości. Spośród wielu ciekawych wydarzeń na szczególną uwagę zasłużył sobie Festiwal Stowarzyszeń. W niedzielę (27 sierpnia), rynek stał się miejscem animacji i warsztatów, zabaw sportowych i kiermaszu książek. Wystąpiły zespoły FLAME, Chór Cecylia, Nasza Klika, Bebiki.

📢 Gwałtowne burze z gradem i silne opady deszczu w Śląskim. 300 interwencji straży! Zalane tory i drogi, wywrócone drzewa to bilans strat POGODA. Strażacy z województwa śląskiego w ciągu ostatniej doby nie mogli narzekać na brak pracy. Od godz. 8.00 26 sierpnia do godz. 6.00 dnia następnego, straż pożarna interweniowała aż 317 razy. Działania były związane przede wszystkim z usuwaniem skutków silnych wiatrów i burz. Na Śląsku doszło do kilku poważniejszych zdarzeń. 📢 Rajd rowerowy z okazji 30. Dni Rydułtów. Uczestnicy wspólnie poznawali zakątki miasta. Na końcu były dyplomy od burmistrza ZDJĘCIA Stowarzyszenie Klub Przyjaciół NOWSI w Radoszowach zorganizowało kolejny rajd rowerowy w ramach Dni Rydułtów. Miasto świętuje już po raz 30. 35 cyklistów zgromadziło się na terenie Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, następnie cała grupa pojechała na rynek. Tam nastąpił start na trasę Kolarskiego Rajdu Burmistrza „Poznaj miasto i okolice”.

📢 14. Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego Czuwaj w Ustroniu-Lipowcu. W 60. rocznicę Akcji Klimczok. Gospodarzem Wodzisław Śląski ZDJĘCIA W Stanicy Obozowej Lipowiec Hufca Ziemi Wodzisławskiej, w Ustroniu-Lipowcu spotkało się kilkuset druhów – od najmłodszych po nestorów spod znaku krzyża z lilijką. W sobotę (26 sierpnia), okazją ku temu był 14. zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego Czuwaj oraz 60. rocznica rozpoczęcia Harcerskiej Akcji Klimczok, organizowanej od początku lat 60. ubiegłego wieku w formie obozów letnich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim.

📢 10-letnia Lilka z Wodzisławia Śląskiego ma nadzieję, że wkrótce samodzielnie będzie wychodziła z domu. Trwa zbiórka na zakup windy Dobrzy ludzie robią wszystko, by 10-letnia Lilka z Wodzisławia Śląskiego wreszcie mogła samodzielnie korzystać z podwórka przed swoim domem. Dziś jest to właściwie niemożliwe, gdyż niepełnosprawna dziewczynka zdana jest na swojego tatę, przy pomocy którego wychodzi na zewnątrz. Samodzielność umożliwi jej specjalna winda, której koszt sięga aż 60 tys. zł. W pomoc włączyła się wodzisławska Akcja Rowerowa, dzięki której dom zostanie przystosowany do jej montażu. Wciąż jednak trwa zbiórka na zakup urządzenia.

