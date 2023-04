Prasówka z marca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Wodzisławiu Śląskim? Bądź na bieżąco

Krzysztof Filas z Wodzisławia Śląskiego jest przekonany, że padł ofiarą nadgorliwości Pogotowia dla Zwierząt z siedzibą w Sekłaku, o którym w internecie krążą różne opinie. Organizacja w asyście policji zabrała mu z działki na początku zeszłego roku dwie owce. Po jakimś czasie otrzymał z sądu w Wodzisławiu wyrok nakazowy, że musi zapłacić obrońcom zwierząt 3 tys. zł. Pan Krzysztof nie zgadza się z orzeczeniem, które zaskarżył. Mówi, że to on został skrzywdzony przez obrońców zwierząt, bo owce nie były zaniedbane, a wręcz traktowano je jak członków rodziny. Bawiły się z nimi jego wnuki. Pogotowie tymczasem broni swoich racji.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim do aresztu śledczego trafił 26-latek, który 26 marca śmiertelnie ugodził nożem 19-latka. Do tragedii doszło podczas kłótni. Mężczyzna usłyszał prokuratorski zarzut zabójstwa, za co grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.